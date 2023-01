Carnaval Nay Nay Catégories d’Évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Carnaval Nay, 25 février 2023, Nay . Carnaval Passe rues Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques Place de la République Passe rues

2023-02-25 16:30:00 – 2023-02-25

Place de la République Passe rues

Nay

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 A partir de 16h30 au centre ville de Nay : le carnaval est sous le signe du rugby, l’équipe déjantée des palhassas de Sen Pançard affrontera l’équipe de la maréchausée. Passe-rues en musique et danses.

18h à l’amphithéâtre : spectacle pour tous et crémation des chépics (les soucis de l’année)

A partir de 19h30 repas, cantèra, concert dansant de l’Ecole de Musique du Pays de Nay, bal trad avec Balensoirs. A partir de 16h30 au centre ville de Nay : le carnaval est sous le signe du rugby, l’équipe déjantée des palhassas de Sen Pançard affrontera l’équipe de la maréchausée. Passe-rues en musique et danses.

18h à l’amphithéâtre : spectacle pour tous et crémation des chépics (les soucis de l’année)

A partir de 19h30 repas, cantèra, concert dansant de l’Ecole de Musique du Pays de Nay, bal trad avec Balensoirs. +33 5 59 13 99 65 Maison Carrée ©CarnavalVV

Place de la République Passe rues Nay

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse Nay Pyrénées-Atlantiques Place de la République Passe rues Ville Nay lieuville Place de la République Passe rues Nay Departement Pyrénées-Atlantiques

Nay Nay Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nay/

Carnaval Nay 2023-02-25 was last modified: by Carnaval Nay Nay 25 février 2023 Nay Passe rues Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques

Nay Pyrénées-Atlantiques