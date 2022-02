Carnaval Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Carnaval Moulins, 3 avril 2022, Moulins. Carnaval Moulins

2022-04-03 – 2022-04-03

Moulins Allier La Ville de Moulins et ses équipes municipales, Associations et entreprises locales vont se mobiliser à nouveau pour vous présenter une journée festive et familiale à la hauteur de vos espérances pour le retour de ce carnaval. +33 4 70 48 50 00 http://www.ville-moulins.fr/ Moulins

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Ville Moulins lieuville Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Carnaval Moulins 2022-04-03 was last modified: by Carnaval Moulins Moulins 3 avril 2022 Allier moulins

Moulins Allier