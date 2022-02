Carnaval Montmorillon centre ville, 19 mars 2022, Montmorillon.

Carnaval

Montmorillon centre ville, le samedi 19 mars à 15:30

Un moment historique de Montmorillon, défilé de chars, fanfares et ses artistes de rue. Cette année nous accueillerons la compagnie des bras cassés (Poulets crûs) et Les grands paris de Monsieur Seb. Depuis plus de trente ans, le Père Moumout’ et sa cohorte d’enfants, de chars de musiciens déambule au travers des rues de la Ville. Cette année, exceptionnellement encadré par l’équipe des Poulets Crûs sur leur drôle de trimobicyclette vermeille. Et puis vous pourrez aussi assister à un somptueux derby de chevaux mécaniques sur la place du Maréchal Leclerc. Que vous souhaitiez faire les paris, ou bien dompter une de ces montures, vous serez les bienvenus ! Un bon feu d’artifice par là-dessus et qu’çà saute !!! Tout public

Gratuit

Défilé de chars, fanfare et arts de la rue par la Cie Hirsute & la Cie Les Poulets Crûs, organisés par la MJC Claude Nougaro

Montmorillon centre ville place du maréchal leclerc 86500 Montmorillon Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T15:30:00 2022-03-19T18:00:00