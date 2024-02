CARNAVAL Mios, samedi 23 mars 2024.

CARNAVAL Mios Gironde

Et oui, les JO sont encore à l’honneur pour le carnaval. Le 23 mars, la ville de Mios donne rendez-vous aux petits et aux grands pour un carnaval olympique !

Préparez-vous plus beaux costumes, ça va sprinter ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

