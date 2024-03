Carnaval Meung-sur-Loire, samedi 23 mars 2024.

Carnaval Meung-sur-Loire Loiret

Carnaval à Meung-sur-Loire

La Carnaval de Meung-sur-Loire est de retour avec une thématique spécial Jeux Olympiques. Tous à vos baskets, maillots et tout ce qui illustrera le sport et les jeux olympiques !! Détournez les codes, amusez-vous !

Vrais sportifs ou sportifs du dimanche, venez nombreux pour cette belle fête annuelle qui se terminera avec le traditionnel feu de Monsieur Carnaval et la petite surprise gourmande offerte aux courageux athlètes EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:30:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Parking du Mail

Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire mairie@meung-sur-loire.com

L’événement Carnaval Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2024-03-12 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE