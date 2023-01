Carnaval Médiéval Wangen Wangen Wangen Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Wangen

Carnaval Médiéval 44 rue des Vignerons Wangen Bas-Rhin

2023-02-10 13:30:00

Bas-Rhin Wangen Le Cercle d’histoire et l’ASV avec le soutien de la commune de Wangen organisent un carnaval médiéval vendredi 10 févier 2023.

Le thème du Moyen-âge est le seul retenu pour cette édition 2023.

La cavalcade partira à 13h30 de l’école vers les rues du village et la cave Strohl pour le feu de joie et une petite page d’histoire.

Un goûter dans la cour de l’école clôturera l’après-midi et annoncera les vacances ! Les beignets, boissons et bonbons sont les bienvenus ! +33 3 88 87 63 50 Wangen

