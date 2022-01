Carnaval Martizay Martizay MartizayMartizay Catégories d’évènement: Indre

Martizay Indre Martizay Indre Martizay Défilé de chars décorés par des bénévoles de la commune, vélos fleuris. Départ à 10h30 de l’école avec la fanfare municipale. Venez déguisé !! Défilé de chars décorés par les associations et les habitants. Accompagné de la fanfare municipale. mediatheque@martizay.fr https://martizay.fr/ Défilé de chars décorés par des bénévoles de la commune, vélos fleuris. Départ à 10h30 de l’école avec la fanfare municipale. Venez déguisé !! Maison du village Martizay

