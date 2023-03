Carnaval Marignane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marignane

Carnaval, 29 avril 2023, Marignane

2023-04-29 – 2023-04-29 Marignane

Bouches-du-Rhône Venez tous vous retrouver déguisés, masqués, grimés ! Dansez, faites de la musique, jetez des confettis et serpentins, éventuellement, autour de la parade. Comme tous les ans, pour le plus grand bonheur des petits et des grands, a lieu au printemps le carnaval de Marignane.



