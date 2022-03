Carnaval Mardi Gras Channay-sur-Lathan Channay-sur-Lathan Catégories d’évènement: Channay-sur-Lathan

Indre-et-Loire

Carnaval Mardi Gras Channay-sur-Lathan, 5 mars 2022, Channay-sur-Lathan. Carnaval Mardi Gras Channay-sur-Lathan

2022-03-05 – 2022-03-05

Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire EUR L’APE organise son carnaval le samedi 5 mars dans les rues de Channay-sur-Lathan. Déambulation magique des enfants déguisés.

Buvette et mise en flamme du bonhomme. Départ de la mairie.

Fin du défilé : au stade. ape.chacourillau@gmail.com +33 2 47 24 94 85 https://www.channaysurlathan.net/ L’APE organise son carnaval le samedi 5 mars dans les rues de Channay-sur-Lathan. Déambulation magique des enfants déguisés.

Channay-sur-Lathan

