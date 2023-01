Carnaval Manthelan Manthelan Manthelan Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Manthelan Il existe dans cette jolie contrée qu’est la Touraine, une petite localité appelée Manthelan, située au milieu d’une immensité verdoyante, légèrement vallonnée.

Si de nos jours, les grandes fêtes populaires ont perdu un léger lustre en certains lieux, il est un carnaval qui, depuis fort longtemps, est célébré avec éclat dans cette bonne ville de Manthelan. Attachés et fidèles aux antiques traditions festives, les manthelanais fêtent depuis 1869 avec le même entrain et le même dynamisme ces grandes manifestations carnavalesques. Les manthelanais fêtent depuis 1869 avec le même entrain et le même dynamisme ces grandes manifestations carnavalesques. Au programme : Matinée musicale, restauration sur place à l’espace des Faluns (sur réservation), ouverture du café Branger, à partir de 15h défilé des chars. contact@carnavaldemanthelan.fr +33 2 47 92 88 46 http://www.carnavaldemanthelan.fr/ Comité des fêtes du Carnaval

