2022-04-08 13:45:00 – 2022-04-08 15:30:00

Mamers Sarthe Mamers Défilé des élèves des écoles de Mamers accompagnés du groupe de percussions de l’école de musique Maine Saosnois et de marionnettes géantes

Goûter offert par l’UCA après le défilé Le Carnaval à Mamers fait son cirque ! Défilé des élèves des écoles de Mamers accompagnés du groupe de percussions de l’école de musique Maine Saosnois et de marionnettes géantes

Goûter offert par l’UCA après le défilé Mamers

