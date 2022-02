Carnaval Mairie Carbon-Blanc Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Carnaval Mairie Carbon-Blanc, 12 mars 2022, Carbon-Blanc. Carnaval

Mairie Carbon-Blanc, le samedi 12 mars à 14:15

[CARNAVAL] ?? ? Rendez-vous le samedi 12 mars à 14h15 devant la mairie pour le carnaval 2022 sur le thème « Les héros fantastiques » ! ?14h15 : Rassemblement sur le parvis de la Mairie. ?14h30 : Départ de la déambulation. ?16h00 : Procès de M. Carnaval Parc Favols. ?16h30 : Goûter avec jeux et animations. À vos costumes, on compte sur vous ! Carnaval Mairie Carbon-Blanc mairie carbon blanc Carbon-Blanc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:15:00 2022-03-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Mairie Carbon-Blanc Adresse mairie carbon blanc Ville Carbon-Blanc lieuville Mairie Carbon-Blanc Carbon-Blanc Departement Gironde

Mairie Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/

Carnaval Mairie Carbon-Blanc 2022-03-12 was last modified: by Carnaval Mairie Carbon-Blanc Mairie Carbon-Blanc 12 mars 2022 Carbon-Blanc Mairie Carbon-Blanc Carbon-Blanc

Carbon-Blanc Gironde