CARNAVAL LUNEL VIEL Lunel-Viel, vendredi 22 mars 2024.

Carnaval nocturne 2024.

Sortez vos déguisements, le Carnaval de Lunel-Viel revient le vendredi 22 mars sur le thème des Jeux Olympiques !

Pour cette édition nocturne, le carnaval s’élancera de la place du 14 juillet dès 18h. Au programme beaucoup de surprises en perspective…

➡ Accueil en musique dès 17h30 avec MadSound et stand de maquillage gratuit pour tous !

➡ Départ du corso vers 19h00 et déambulation en musique avec les Majorettes de Shines Academy de Montpellier, Blanches Ebène & la Batucada Banda Saï. Le parcours sera ponctué de shows et de petits arrêts surprises !

➡ Vers 20h retour du corso sur la place du village et spectacle son et lumières avec Fusion Arts. Procès et brûlage de Mr Carnaval, musique, bataille géante de confettis…… La soirée se terminera en musique avec l’orchestre de rue MadSound.

Maquillage gratuit sur la place de 17h30 à 20h30 !

Tout au long de la soirée buvette et stands de restauration avec frites, hot-dogs, crêpes à emporter…

On vous attend nombreux ! .

Date et horaire :

Début : 2024-03-22 18:00:00

fin : 2024-03-22

Lunel-Viel 34400 Hérault Occitanie

