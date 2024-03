CARNAVAL LUNEL Lunel, samedi 23 mars 2024.

En cette année 2024, le Carnaval s’installe à Lunel ! La Ville de Lunel organise un carnaval de ville le samedi 23 mars avec la participation des associations et de toutes les âmes qui le souhaitent.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ; les habitants ainsi que tous les enfants sont invités à se déguiser et à déambuler dans les rues de la cité en musique autour des chars et sous une pluie de confettis. Un véritable moment intergénérationnel et sans frontière durant lequel chacun doit pouvoir s’amuser et profiter pleinement de la fête ! Le rassemblement de tous les carnavaleux se fera sur les allées Baroncelli, devant l’entrée du parc Jean Hugo, coté parking du canal, à partir de 14h. Le départ de la déambulation aura lieu dès 15h pour une durée de 2h environ sur une allure adaptée et en musique !

Après la déambulation, le rendez-vous se continuera dans le parc municipal Jean Hugo avec une bodéga festive animée par l’association La Jeunesse Lunelloise musique mais aussi buvette et restauration sont prévues pour clôturer cette belle journée en toute convivialité !

A noter que la Ville de Lunel s’est appuyée sur l’une des légendes du Pescalune pour cette première édition du Carnaval. Il était important d’associer une histoire pour espérer la pérennisation du carnaval et créer un attachement à ce rendez vous. On compte sur vous !

+ d’infos 04 67 87 83 94 .

Lunel 34400 Hérault Occitanie

