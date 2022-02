CARNAVAL L’Île-Bouchard, 2 avril 2022, L'Île-Bouchard. CARNAVAL L’Île-Bouchard

2022-04-02 13:30:00 – 2022-04-02 18:00:00

L’Île-Bouchard Indre-et-Loire L’Île-Bouchard Début de la manifestation à 13h30

De 13h30 à 15h00 : Atelier maquillage

15h30: Départ du défilé accompagné de la troupe la banda « Les bérets verts »

Feu de joie autour du bonhomme d’hiver

periscolaire@mairie-ilebouchard.fr +33 2 47 58 57 75

