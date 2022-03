CARNAVAL Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois Catégories d’évènement: Ligny-en-Barrois

Meuse

CARNAVAL Ligny-en-Barrois, 3 avril 2022

2022-04-03 – 2022-04-03

Ligny-en-Barrois Meuse Ligny-en-Barrois Venez nous rejoindre, que vous soyez petit, grand, jeune et moins jeune, mettez votre plus beau costume (de déguisement !) et vous serez accueilli avec grand plaisir.

Des costumes, de la couleur, de la musique, des chants, de la danse, et de la bonne humeur, tout devrait contribuer à faire de cette journée un événement festif et fédérateur ! +33 6 07 87 35 37 nc

Ligny-en-Barrois

