Carnaval, Libourne Terre de jeux Place Joffre – Caserne Lamarque Libourne, samedi 6 avril 2024.

Carnaval, Libourne Terre de jeux En pleine année olympique, l’édition 2024 intitulée « Carnaval : Libourne, Terre de Jeux » arborera les couleurs des sports des J.O et des pays du monde ! Samedi 6 avril, 09h30 Place Joffre – Caserne Lamarque

Pour la deuxième année consécutive, Culture & Compagnie organise le Carnaval de Libourne, samedi 6 avril 2024 au départ de la place Joffre (entrée du parking de la place d’armes), en partenariat avec la Ville de Libourne, les 7 périscolaires de la ville et 20 associations locales.

Au programme :

– Du lundi 25 au samedi 30 mars au Mess (anciennes casernes de l’Esog, place d’armes) : des ateliers participatifs et gratuits, matin (9h30 – 12h) et après-midi (13h30 – 17h), sont ouverts au public ! Venez participer à la fabrication d’accessoires et structures pour le défilé avec la compagnie « Les voisins du dessus », pour vous plonger dans l’univers du carnaval. Pour participer à un ou plusieurs ateliers au cours de la semaine, les inscriptions se font ici : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdfOlzMoqI…/viewform… ou par mail à l’adresse carnaval.culture.compagnie@gmail.com

Samedi 6 avril :

– RDV dès 13h30 au Village Carnalympique, place Joffre : stand de maquillage solidaire de l’association « Les Clowns Stéthoscopes », initiation des plus jeunes au vélo organisée par l’association « Libourne à vélo », échauffement musical de Banda Los Borrachos et de la Batucada Pumbatucada – Tukafac et stands de ballons / confiseries (barbe à papa) !

– 15h30 : top départ du défilé (animation de lancement du carnaval), à l’entrée de la place d’armes !

– 17h30 sur les quais : grand final haut en couleurs (représentations de danse, cirque, majorettes, flash mob participative des enfants du périscolaire, battle musicale des batucada…). ‍♀️

Petits et grands, rendez-vous au carnaval de Libourne (déguisés ou maquillés) !

Culture et Compagnie

Avec les associations :

o Koozumain

o Declic Circus

o Institut Don Bosco – La Miséricorde

o Libourne Accueil

o Banda Los Borrachos

o Nosso Maracatu

o Pumbatucada – Tukafac

o Urban Free Dance

o Lundaxe Capoeira

o Rochal Twirl

o Les majorettes de la Lune

o Club Nautique de Libourne

o Le Tir Sportif Libourne

o AS Libourne Basketball

o Cannes et batons

o Le Cocon

o Les Foulées Vertes

o La Dyonisienne

o Libourne à vélo

o Les clowns stéthoscopes

Et les compagnies :

o Waati Nooma

o Compagnie carnavalesque

o Les voisins de dessus

