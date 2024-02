CARNAVAL LES PEC Colombiers, dimanche 24 mars 2024.

L’Association des parents d’élèves de Colombiers « LES PEC » vous présente leur carnaval sur le thème du Cirque et des Jeux olympiques le dimanche 24 mars à partir de 14h15. Studio C vous prépare une parade sportive, les musiciens bénévoles de Los Festayres accompagneront l’événement en musique et la Mairie de Colombiers offrira une animation de taille qui devrait ravir petits et grands. Ne manquez pas cet événement festif et coloré ! Entrée libre.

Programme de la journée :

14h15 : Rassemblement devant l’Office de Tourisme la Domitienne Cave du Château de Colombiers.

14h30 : Départ du défilé costumé Vente de confettis & canons à confettis

15h30 : Jeux LES PEC 1 € la partie à la Salle du temps libre. Buvette et vente de gourmandises

16h : Concours de la Couronne de l’école

Enfants sous la responsabilité des parents. .

Début : 2024-03-24 14:15:00

fin : 2024-03-24

Port de Plaisance

Colombiers 34440 Hérault Occitanie assolespec@gmail.com

