CARNAVAL LES JEUX OLYMPIQUES Saint-Geniès-de-Fontedit, samedi 16 mars 2024.

Les rainettes de la fontaine organise le carnaval, sous le thème des jeux olympiques. Voici le déroulement de la journée 14h rassemblement des enfants devant l’école de la Fontaine. A 14h30 départ du char pour le tour de ville. Et au retour manèges (auto tamponneuses pêche au canard, carrousel etc…) vente de boissons et crêpes derrière l’école. Les bénéfices de la vente de crêpes et de boissons seront reversés à l’APE des rainettes. .

6 Cours Napoléon

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie

