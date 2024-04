Carnaval Les jeux olympiques d’hier et d’aujourd’hui Saint-Pierre-Quiberon, samedi 13 avril 2024.

A partir de 15h. Le Carnaval de Saint-Pierre-Quiberon est de retour !

Cette année, nous vous invitons à plonger dans l’univers des Jeux Olympiques, d’hier et d’aujourd’hui.

Le défilé traversera les rues du centre-ville, animé par des percussions envoûtantes et des mélodies entraînantes. Vous aurez l’occasion de célébrer l’esprit festif et la créativité de notre communauté, avec la participation des écoles et des associations locales.

Après le défilé, ne manquez pas le célèbre « Tribunal du bonhomme Carnaval ». La journée se conclura en beauté avec un concert en plein air sur la place des martyrs.

Des stands de restauration légère et buvettes seront disponibles

Programme en PDF .

Début : 2024-04-13 15:00:00

fin : 2024-04-13

Place du Marché

Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne animations@saintpierrequiberon.fr

