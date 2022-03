Carnaval : Le Krewe des Romains Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Carnaval : Le Krewe des Romains Annecy, 19 mars 2022, Annecy. Carnaval : Le Krewe des Romains Départ de l’école des Romains 5 rue Charles Marteaux Annecy

2022-03-19 13:30:00 13:30:00 – 2022-03-19 Départ de l’école des Romains 5 rue Charles Marteaux

Annecy Haute-Savoie Venez vous déhancher au son des rythmes cuivrés ! Made in Orleans !

Partagez “un café & dessert”, avant de partir tous ensemble de l’école des Romains – en bus vers la place Sainte-Claire. +33 4 50 57 30 97 Départ de l’école des Romains 5 rue Charles Marteaux Annecy

