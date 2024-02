Carnaval Le Blanc, samedi 23 mars 2024.

Carnaval Le Blanc Indre

Samedi

Enfants et leurs parents sont invités à venir défiler dans les rues de la ville pour finir ensuite au parc des expositions pour dire adieu au bonhomme carnaval suivi d’un goûter musical.Familles

Le carnaval du Blanc aura lieu le samedi 23 mars de 8h30 à 12h sur le thème des jeux olympiques.

8h30 à la bulle accueil maquillage enfants + collation café et pain au chocolat

10h départ du cortège avec les Bandastics et les majorettes de Tournon St Martin déambulation dans le centre-ville

11h30 retour à la bulle pour brûler le bonhomme carnaval . EUR.

Début : 2024-03-23 08:30:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

4 Boulevard Mangin de Beauvais

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire

