Après deux années à l’arrêt en raison de la crise sanitaire, le Carnaval fait son grand retour à Launaguet ce printemps! Il n’y aura pas de défilé, mais un grand bal costumé dans le parc de l’Hôtel du Ville sur le thème de « **la vie de château »**. ### Princesses, princes et chevaliers, nous vous donnons rendez-vous le SAMEDI 2 AVRIL de 15 heures à 18 heures dans le parc du château! En partenariat avec les associations launaguétoises et les services d’animation de la Ville, de **nombreuses animations** seront proposées tout l’après-midi parmi lesquelles un atelier de fabrication de coiffes d’époque, de boucliers, d’écus et de bilboquets, de la calligraphie, des jeux d’échec ou de tir à la corde, etc. Un concours de déguisement sera également organisé. Le tout dans une ambiance musicale et dansante, avec la participation du groupe de musique traditionnelle Les Lumbrets, mais aussi théâtrale avec la participation des comédiens du Théâtre du Grimoire. Après de longs mois de confinement, sa majesté M. Carnaval revient château et nous allons pouvoir le juger et, comme il est de coutume, lui exprimer toutes nos colères! **Petite restauration, buvette et friandises sur place.**

