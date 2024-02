CARNAVAL Langogne, samedi 30 mars 2024.

CARNAVAL Langogne Lozère

Enfants et parents vous êtes invités à vous costumer afin de défiler tous ensemble, à l’occasion de Carnaval.

C’est l’occasion aussi de créer en famille…

Vous avez rendez-vous à 15h devant le Cinéma René Raynal pour la parade musicale avec la batu…

Enfants et parents vous êtes invités à vous costumer afin de défiler tous ensemble, à l’occasion de Carnaval.

C’est l’occasion aussi de créer en famille…

Vous avez rendez-vous à 15h devant le Cinéma René Raynal pour la parade musicale avec la batucada CQFD et Monsieur Carnaval pour défiler à travers le centre ville. Après le jugement de Monsieur Carnaval un goûter et un bal seront proposés à la salle polyvalente.

Organisé par les Fadarelles. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 15:00:00

fin : 2024-03-30

Langogne 48300 Lozère Occitanie langogneenfete@gmail.com

L’événement CARNAVAL Langogne a été mis à jour le 2024-02-15 par 48 OT Langogne