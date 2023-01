Carnaval Lambesc Lambesc Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Lambesc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Lambesc Des animations seront proposées sur la place des Etats-Généraux tout au long de l’après-midi, avant de partir pour le défilé en fanfare dans les rues de la ville.

Vous pourrez ensuite assister au procès du célèbre Caramentran, ainsi qu’à son inévitable brûlage.

En famille ou entre amis, n’oubliez pas de venir déguisés !



Les enfants resteront placés sous la responsabilité de l'adulte qui les accompagne.

