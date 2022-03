CARNAVAL Lamalou-les-Bains Lamalou-les-Bains Catégories d’évènement: Hérault

Lamalou-les-Bains

CARNAVAL Lamalou-les-Bains, 19 mars 2022, Lamalou-les-Bains. CARNAVAL Lamalou-les-Bains

2022-03-19 – 2022-03-19

Lamalou-les-Bains Hérault Lamalou-les-Bains CARNAVAL Organisé par l’Association de Parents d’Elèves de Lamalou les Bains

à partir de 14h, rendez-vous sur le Parvis du Théâtre

14h30 départ du Carnaval

15h30 on brule Mr Carnaval

