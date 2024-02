Carnaval Laignes, samedi 24 février 2024.

CARNAVAL À LAIGNES !!

Cette année, le thème du carnaval de Laignes est « le carnaval de Venise ». Alors à vos masques et à vos déguisements!

Nous vous attendons le samedi 24 février à 15h sur la place de la mairie, déambulation dans les rues et rdv à 16h à la salle polyvalente (complexe sportif Christian Destrumel place de la Perrière) pour un défilé des enfants !

Goûter et confettis ! .

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24 19:00:00

Place Victor Gat

Laignes 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

