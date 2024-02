Carnaval Départ du Parc Sautrice Lahontan, samedi 9 mars 2024.

Carnaval Départ du Parc Sautrice Lahontan Pyrénées-Atlantiques

L’association des parents d’élèves de Lahontan organise leur carnaval pour tous on se retrouve tous pour défiler dans les rues et juger San Pansar dans la joie et la bonne humeur ! Déguisements, maracas et confettis sont les bienvenus ! Et pour les petites fringales ou pas, rdv à partir de 16 h 30 et jusqu’à 21 h au Parc pour déguster des pâtisseries, boire un verre ou prendre un véritable repas festif avec des grillades … EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 15:30:00

fin : 2024-03-09

Départ du Parc Sautrice 11 Rue du Gave

Lahontan 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lahontan.ape@gmail.com

