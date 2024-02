CARNAVAL Route de Seuzey Lacroix-sur-Meuse, samedi 17 février 2024.

Samedi

Venez fêter le carnaval au domaine de l’Écart.

A partir de 14H30 (au chaud dans notre salle)

A 16h00 le goûter avec des beignets bien sûr, et boissons chaudes et après le spectacle ECHO LALI pour petits et grands.Enfants

6 EUR.

Début : 2024-02-17 14:30:00

fin : 2024-02-17

Route de Seuzey DOMAINE DE L’ECART

Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est

L’événement CARNAVAL Lacroix-sur-Meuse a été mis à jour le 2024-02-01 par OT COEUR DE LORRAINE