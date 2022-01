Carnaval Labourdin Bardos Bardos Catégories d’évènement: Bardos

Bardos Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Défilé et danses traditionnelles, jugement de San Pantsar, danse du feu au cul, soirée mutxikoak avec le groupe Rita Mutxiko. Restauration assurée. Défilé et danses traditionnelles, jugement de San Pantsar, danse du feu au cul, soirée mutxikoak avec le groupe Rita Mutxiko. Restauration assurée. +33 5 59 56 03 49 Défilé et danses traditionnelles, jugement de San Pantsar, danse du feu au cul, soirée mutxikoak avec le groupe Rita Mutxiko. Restauration assurée. Foyer de Bardos

