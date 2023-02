Carnaval, 25 février 2023, Labatut .

Carnaval

Salle des fêtes Labatut Labatut Landes

2023-02-25 16:00:00 – 2023-02-25 02:00:00

Labatut

Landes

EUR Carnaval

Dès 16h00 : Petits jeux pour les enfants

Concours de dessins Maquillage

Boum et juste dance Concours de déguisement

Défilé et jugement Mr Carnaval (accompagné de la Banda les Dalton’s)

Dès 19h00 : Buvette – Repas – Soirée

Repas 9€ adulte et 6€ enfant. Sur réservation au 06 73 17 33 30.

Burger maison-frites-cookies et 1 boisson

Venez vous amusez avec nous, la fête sera plus folle

Carnaval

Dès 16h : Petits jeux pour les enfants

Concours de dessins Maquillage

Boum et juste dance Concours de déguisement

Défilé et jugement Mr Carnaval (accompagné de la Banda les Dalton’s)

Dès 19h00 : Buvette – Repas – Soirée

Repas 9€ adulte et 6€ enfant. Sur réservation au 06 73 17 33 30.

+33 6 73 17 33 30 COMITE DES FETES LABATUT

APE peyrehorade

Labatut

dernière mise à jour : 2023-02-07 par