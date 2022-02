Carnaval La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès La Salvetat-PeyralèsLa Salvetat-Peyralès Catégories d’évènement: Aveyron

La Salvetat-Peyralès Aveyron ecole publique La Salvetat-Peyralès Aveyron La Salvetat-Peyralès Défilé du carnaval et batucada de casseroles à partir de 16h au foirail – Bûcher de Mr Carnaval – Bal – Buvette – Pizzas sur réservation le soir 06 34 38 21 50. Organisé par l’APE. ape.lasalvetat@yahoo.fr +33 6 88 02 06 72 OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA

