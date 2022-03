Carnaval – La Masque Parade Quintin, 27 mars 2022, Quintin.

Carnaval – La Masque Parade Quintin

2022-03-27 – 2022-03-27

Quintin Côtes d’Armor Quintin

Le carnaval de Quintin.

Cinq secteurs géographiques de la ville sont conviés à réaliser et décorés des « Objets roulants non identifiés sans moteurs » (Ornism).

Le jour du carnaval, le défilé des Ornism partira du parking du Volozen, suivra la rue de La Corderie, la rue des Carmes, la place du Martray, la Grand‘ Rue en sens interdit, la rue Abbé-Fleury, la place de La République, la rue aux Toiles, la rue de La Vallée, pour se terminer au parking de La Vallée. Le public est invité à rejoindre la fête, avec confettis et maquillage pour ceux qui le souhaitent.

+33 7 85 06 91 52

