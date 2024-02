Carnaval La magie des temps Cloyes-les-Trois-Rivières, samedi 23 mars 2024.

Carnaval La magie des temps

L’association Loups et Confettis vous convie à faire Carnaval le samedi 23 mars prochain, du matin au soir !

Chacun peut réunir une bande d’amis, de collègues ou de membres de son association pour former une clique costumée et rejoindre les autres carnavaliers dans les rues de Cloyes-sur-le-Loir.

Groupes musicaux et compagnies de spectacles de rue vous attendront pour chanter et danser dans les défilés du matin et de l’après-midi et pour vous restaurer sur la Place des Réjouissances.

Rejoignez les écoles, associations et artistes de rue pour cette grande journée festive. Et ne vous laissez pas impressionner par le Brûleur de temps ! Yronix fêtera ses 14 ans à l’occasion de ce Carnaval qui finira, comme toujours… dans les étoiles ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23

Place Gambetta

Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire loups-et-confettis@orange.fr

