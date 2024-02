Carnaval • La Ferté Saint Aubin La Ferté-Saint-Aubin, samedi 6 avril 2024.

Carnaval • La Ferté Saint Aubin La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Le carnaval sera olympique et festif ! Avec quelques nouveautés que vous pourrez découvrir le jour J.

• Chorégraphie des JO

• Piñatas

• Concours des Asso’s

• Déguisements sportifs

Venez avec vos enfants déguisés en sportifs (une surprise vous attend). Et, devoirs de vacances s’entraîner à la chorégraphie des JO ; pour ceux et celles qui le voudront, une démonstration aura lieu juste avant le défilé… et aussi après. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire

