CARNAVAL : KAPPENSITZUNG DES PLATTFIES Sarreguemines Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’Évènement: Moselle

Sarreguemines

CARNAVAL : KAPPENSITZUNG DES PLATTFIES Sarreguemines, 11 février 2023, Sarreguemines Sarreguemines. CARNAVAL : KAPPENSITZUNG DES PLATTFIES Rue de Deux-Ponts Sarreguemines Moselle

2023-02-11 20:30:00 – 2023-02-11 23:30:00 Sarreguemines

Moselle Sarreguemines 15 EUR Sur le thème des 1001 nuits, le génie Aladdin et le personnage Ali Baba réserveront de sacrées surprises aux spectateurs. Tout comme les sketchs qui se nourrissent des actualités locales. Les Footzers et Rätsche serviront de croustillantes anecdotes, entrecoupées de numéros de danses.

L’animation musicale sera assurée par l’orchestre « Los Armandos ». +33 3 87 98 36 15 Les Plattfies

