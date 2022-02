CARNAVAL – JEUNE BALLET BEZIERS MEDITERRANEE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

CARNAVAL – JEUNE BALLET BEZIERS MEDITERRANEE Béziers, 18 mai 2022, Béziers. CARNAVAL – JEUNE BALLET BEZIERS MEDITERRANEE Béziers

2022-05-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-18

Béziers Hérault Béziers Dans le cadre de session de travail en résidence, le talentueux Maxime Thomas de l’Opéra de Paris et les élèves du jeune ballet de Béziers vous proposent la création chorégraphique “Carnaval”.

En s’inspirant du “Carnaval” de Robert Schumann de 1834, les danseurs dressent des portraits réels, déformés ou rêvés lors d’un scénario de 22 saynètes avec des processus de création variés durant lesquels chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec ou sans masques. Entrée libre, réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

Gratuit pour les moins de 12 ans. Les danseurs du jeune ballet du Conservatoire Béziers Méditerranée et Maxime Thomas, de l’opéra de Paris, vous proposent la création chorégraphique “Carnaval”, librement inspirée du “Carnaval” de Robert Schumann de 1834. Entrée libre, réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. +33 4 99 41 36 36 Dans le cadre de session de travail en résidence, le talentueux Maxime Thomas de l’Opéra de Paris et les élèves du jeune ballet de Béziers vous proposent la création chorégraphique “Carnaval”.

En s’inspirant du “Carnaval” de Robert Schumann de 1834, les danseurs dressent des portraits réels, déformés ou rêvés lors d’un scénario de 22 saynètes avec des processus de création variés durant lesquels chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec ou sans masques. Entrée libre, réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

Gratuit pour les moins de 12 ans. Béziers

dernière mise à jour : 2022-02-20 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

CARNAVAL – JEUNE BALLET BEZIERS MEDITERRANEE Béziers 2022-05-18 was last modified: by CARNAVAL – JEUNE BALLET BEZIERS MEDITERRANEE Béziers Béziers 18 mai 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault