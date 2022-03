Carnaval Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Carnaval Centre-ville d'Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres

2022-04-23

Les différents chars sont, comme chaque année, accompagnés par les associations Istréennes. Des explosions de couleurs dans les costumes et les décorations des chars, des musiques et des nuages de confettis sont de rigueur pour ce début de printemps. Composé de plusieurs chars, il parcourt les rues du centre-ville dans un grand charivari.

