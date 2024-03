Carnaval intercommunal Blaisy-Bas, dimanche 10 mars 2024.

Carnaval intercommunal Blaisy-Bas Côte-d’Or

Blaisy-Bas accueillera le dimanche 10 mars 2024 le Carnaval tournant Intercommunal.

Après Sombernon l’an dernier, étape à Blaisy-Bas !

Le Carnaval BLAISY 2024 célèbrera les jeux olympiques avec quelques mois d’avance sur notre capitale.

Cette fête villageoise prendra la forme d’une joyeuse déambulation dans notre village, en compagnie des carnavaliers des villages voisins qui auront répondu « présent », derrière la Batucad’ouche, et la Compagnie des Monstres. Des chars sur le thème des JO agrémenteront le défilé déjà haut en couleurs. Petits et grands sont conviés à participer déguisés sur le thème des JO, ou tout autre déguisement de leur choix. Et même déguisés de leur seule bonne humeur toutes et tous seront les bienvenus. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:00:00

fin : 2024-03-10

Blaisy-Bas 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté foyer.rural.blaisy@sfr.fr

L’événement Carnaval intercommunal Blaisy-Bas a été mis à jour le 2024-03-04 par COORDINATION CÔTE-D’OR