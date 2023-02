Carnaval : Ihauteri Nagusia Saint-Jean-de-Luz, 11 février 2023, Saint-Jean-de-Luz .

Carnaval : Ihauteri Nagusia

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

2023-02-11 – 2023-02-11

Saint-Jean-de-Luz

Pyrénées-Atlantiques

Thème de cette année : Mère Nature

16h Départ du défilé depuis la place de Ciboure : joaldunak, géants, danseurs, chars…

17h30 Procès de Zanpantzar et concert de BIDEKOA (buvette en faveur de l’association Syndrome de Wolfram)

Place Louis XIV

19h Apéritif et repas (21h) animé par le duo NAT ETA WATSON Repas préparé par TTOTTO DOLO – 20€

Et pour prolonger la soirée PIRATE JUS D’ORANGE Baltsan elkartea à Ciboure

Boris Sensamat / Côté Sud Photo

Saint-Jean-de-Luz

