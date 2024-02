Carnaval Ihauteri Nagusia Saint-Jean-de-Luz, samedi 17 février 2024.

Carnaval Ihauteri Nagusia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Thème de cette année Bon voyage !

15h30 Chants et danses par les Ikastola de Donibane et de Ziburu sur la place de Ciboure.

16h Départ du défilé depuis la place de Ciboure joaldunak, géants, danseurs, chars…

17h30 Procès de Zanpantzar et trikaliri sur la place Louis XIV.

Buvette en faveur de l’association Syndrome de Wolfram.

19h Apéritif et repas (21h) animé par le duo NAT ETA WATSON .

Repas préparé par TTOTTO DOLO 20€ Grillerie de Sardine (réservation du repas à partir du 8 février par sms au 06 32 53 39 17).

02h Sons of Kentucky Lieu habituel. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 16:00:00

fin : 2024-02-17 02:00:00

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine d.z.ihauteriak@gmail.com

L’événement Carnaval Ihauteri Nagusia Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Tourisme Pays Basque