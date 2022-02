Carnaval – Ihauteri Nagusia Ciboure, 5 mars 2022, Ciboure.

Carnaval – Ihauteri Nagusia Ciboure

2022-03-05 – 2022-03-05

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Thème : Mythes, contes et légendes.

16h00 : Défilé à partir du fronton Ciboure jusqu’à la place Louis XIV (joaldun, géants, chars…)

– ensuite, à Saint Jean de Luz :

17h45 : Procès et feu de San Panzar sur la place Louis XIV–

18h : concert de l’orchestre Bidekoa place Louis XIV et buvette

+33 5 59 47 64 56

Ihauteri

Ciboure

