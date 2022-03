Carnaval Hôtel de Ville, 3 avril 2022, Wattrelos.

Carnaval

Hôtel de Ville, le dimanche 3 avril à 13:30

Si on vous disait qu’il y aura de l’ambiance, ce ne serait pas très original. Car le carnaval de Wattrelos, c’est toujours le grand défouloir à la sortie de l’hiver, un moment où on se lâche, où on fait les fous. Les trois géants, Jeanne de Wattrelos, Ferrand du Portugal et Thomas de Savoie, mènent le cortège au rythme des confréries, groupes folkloriques venus des villes jumelées et d’ailleurs, et bon nombre d’associations wattrelosiennes heureuses de participer dans la joie et la bonne humeur. Un cortège qui sera aussi fourni que les autres années et qui suivra l’itinéraire classique : départ de la rue Faidherbe, virage à la charrue au Laboureur, et remontée de la rue Carnot jusqu’au podium des personnalités qui sera installé à la hauteur de la place Delvainquière. Programme du Carnaval 2022 – SAMEDI 2 AVRIL 2022 – réception officielle du CARNAVAL DE WATTRELOS à 17h dans les Salons de l’Hôtel de Ville Soirée d’élection du Prince du Carnaval à 19h30 à la Salle Roger Salengro – Présentation et passages des candidats costumés. Animations : Stéphane HARDY – DIMANCHE 3 AVRIL 2022 – Défilé Carnavalesque 13H30 : Rassemblement des participants (Rues Pierre Catteau, Denis Pollet, Faidherbe) 14H30 : Départ du cortège Circuit : rues Denis Pollet, Pierre Catteau, Faidherbe jusqu’à la charrue, Carnot, place Jean Delvainquière, dislocation rue Jean Jaurès (face à l’école Jean Jaurès) 14H à 16H : Animations sur podium (laquelle ?), place Jean Delvainquière clôture DE 16H A 19H, Salle Roger Salengro. Buvette tenue par la Confrérie du Carnaval

à Wattrelos

Hôtel de Ville Place Delvainquière 59150 Wattrelos Wattrelos Centre-Ville Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T13:30:00 2022-04-03T15:30:00