15h00 – 18h00, Esplanade des halles de Gaztelu : animations diverses pour les enfants (jeux en bois, ateliers créatifs, maquillages, coiffures fleuries, masque déco, atelier pâtisserie, dessin, musique) gratuit 16h00 : goûter et rassemblement des groupes Akelarre, Muthiko Alaiak, Mutxiko Elkartea, Zarpai Banda. A partir de 16h 30 : départ différé des différents groupes pour animation au centre-ville. 18h00, place de la République : procès et mise au bûcher de San Pantzar. A partir de 19h00, halles de Gaztelu : animation musicale, concert avec le groupe "Xistors". Tout au long de l'après midi et soirée, buvette (sandwichs, talos, frites). Le pass vaccinal sera obligatoire dans la salle de concert. +33 5 59 48 23 58

