EUR La ville d’Audenge vous donne rendez-vous le samedi 18 mars de 15h à 17h sous la Halle d’Audenge.

En effet, à l’occasion du Carnaval, de nombreuses animations gratuites vous attendent !

De 15h à 17h : atelier maquillage (gratuit et sans réservation) et distribution de cadeaux

15h30 : spectacle de danse proposé par l’association Audance School

15h45 : déambulation en musique dans les rues audengeoises

16h30 : goûter offert par la Mairie et spectacle de chant initié par l’ALSH maternel

Déguisements en tout genre exigés !

+33 5 56 03 81 50

@ville audenge

