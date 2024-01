Carnaval Habas, samedi 17 février 2024.

Carnaval Habas Landes

L’association des Parents d’Élèves de Habas organise un carnaval, ouvert à tous, le samedi 17 février animé par la lyre habassaise. Au programme:

A 16h Maquillage et vente de merveilles et boissons

A 17h Procès de San Pantzar

A 18h ouverture de la buvette.

Foyer Municipal

Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine mairie@habas.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-17



