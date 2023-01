Carnaval – Grande cavalcade Colmar Colmar Catégories d’Évènement: Colmar

Haut-Rhin A Colmar, la cavalcade est bien plus qu’un rendez-vous, c’est une institution depuis 1961. N’hésitez pas à suivre le parcours de cette manifestation phare dans les rues du centre de Colmar. Au programme : plus d’une dizaine de chars habilement décorés, de talentueuses majorettes et de festives fanfares. Le grand carnaval de Colmar, légendaire ! +33 6 47 60 80 08 Colmar

