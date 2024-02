Carnaval Grande cavalcade Colmar, dimanche 3 mars 2024.

Carnaval Grande cavalcade Colmar Haut-Rhin

Le grand carnaval de Colmar, légendaire !

A Colmar, la cavalcade est bien plus qu’un rendez-vous, c’est une institution depuis 1961. N’hésitez pas à suivre le parcours de cette manifestation phare dans les rues du centre de Colmar. Au programme plus d’une dizaine de chars habilement décorés, de talentueuses majorettes et de festives fanfares.0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 14:30:00

fin : 2024-03-03

Place du Saumon

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est carnaval.de.colmar@gmail.com

L’événement Carnaval Grande cavalcade Colmar a été mis à jour le 2024-01-31 par Office de tourisme de Colmar