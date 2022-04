Carnaval Grandcamp-Maisy Grandcamp-Maisy Catégories d’évènement: Calvados

Grandcamp-Maisy

Carnaval Grandcamp-Maisy, 26 mai 2022, Grandcamp-Maisy. Carnaval Grandcamp-Maisy

2022-05-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-26 18:00:00 18:00:00

Grandcamp-Maisy Calvados Une dizaine de chars décorés, sur lesquels des Grandcomaiserais et des Granvillais déguisés feront la fête.

Les membres de l’association travaillent depuis des mois à décorer ces chars loués au carnaval de Granville.

Départ place de Maisy vers 14 h 30 passage avenue Emile Damecourt, arrêt au rond-point des rangers, à 15 h 30.

16 h 15 départ rue Aristide Briand, arrêt au musoir vers 16 h 45, rue de la Libération, quai Crampon, et retour Halles à poissons.

18 h 30 arrivée place du Petit Nice pour bataille de confettis. Une dizaine de chars décorés, sur lesquels des Grandcomaiserais et des Granvillais déguisés feront la fête.

Les membres de l’association travaillent depuis des mois à décorer ces chars loués au carnaval de Granville.

Départ place de Maisy vers 14 h… sarl.lecolombier14@orange.fr +33 2 31 22 68 46 Une dizaine de chars décorés, sur lesquels des Grandcomaiserais et des Granvillais déguisés feront la fête.

Les membres de l’association travaillent depuis des mois à décorer ces chars loués au carnaval de Granville.

Départ place de Maisy vers 14 h 30 passage avenue Emile Damecourt, arrêt au rond-point des rangers, à 15 h 30.

16 h 15 départ rue Aristide Briand, arrêt au musoir vers 16 h 45, rue de la Libération, quai Crampon, et retour Halles à poissons.

18 h 30 arrivée place du Petit Nice pour bataille de confettis. Grandcamp-Maisy

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Grandcamp-Maisy Autres Lieu Grandcamp-Maisy Adresse Ville Grandcamp-Maisy lieuville Grandcamp-Maisy Departement Calvados

Grandcamp-Maisy Grandcamp-Maisy Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grandcamp-maisy/

Carnaval Grandcamp-Maisy 2022-05-26 was last modified: by Carnaval Grandcamp-Maisy Grandcamp-Maisy 26 mai 2022 Calvados Grandcamp-Maisy

Grandcamp-Maisy Calvados