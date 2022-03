Carnaval Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Gourdon Lot Point de départ : Parking de l’Hivernerie

Pour le retour, tant attendu, du Carnaval, après 2 ans d’absence, le thème de cette année est le VERT

Les lutins, elfes, ogres, extraterrestres, crocodiles et autres brocolis Smiley, sont les bienvenus, mais nous accueillerons aussi les Reines des Neiges et Spiderman avec un immense plaisir.

(Date de repli en cas de mauvais temps : Samedi 2 avril, même heure) organisé par la MJC de Gourdon +33 5 65 41 11 65

(Date de repli en cas de mauvais temps : Samedi 2 avril, même heure) ©MJC Gourdon

